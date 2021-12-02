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Создание
личного бренда

Развивайте свой личный бренд – это Ваш самый главный актив!
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Добро пожаловать на сайт по личному брендингу!

Меня зовут Алексей Богданов. Я — управляющий партнёр брендингового агентства «Mind-Expert» и основатель проекта I-am-brand.

Создание личного бренда сейчас интересует очень многих. Однако большинство курсов, аккаунтов и даже книг говорит лишь о продвижении личного бренда и мало уделяет по-настоящему серьёзное внимание непосредственно процессу его создания.

Как сама разработка,так и последующее продвижение персонального бренда требует большого числа различных компетенций, которыми обладают специалисты моей команды. Мы используем наш творческий потенциал, знания в области маркетинга и психологии, чтобы создавать бренды с характером. Ваш личный бренд — это то, как Вас видят, слышат и чувствуют другие люди, поэтому невероятно важно подойти к созданию бренда системно.

На этом сайте Вы не только сможете найти полезные статьи для самостоятельной работы, но и обрести в нашем лице надёжного союзника в построении Вашего личного бренда.

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Что такое личный бренд

1
Личный бренд – это то, как Вас видят, слышат и чувствуют другие люди
2
Создание личного бренда – это лучший способ собственного продвижения
3
В то же самое время Ваш личный бренд – это то, как вы ощущаете себя сами, Ваша энергия, Ваш стержень, Ваш внутренний свет
4
А сам личный бренд – Ваш самый главный, самый ценный нематериальный актив

КОГДА НУЖНО создание личного бренда

Вы открываете собственное дело
Появилась задача развития своего бизнеса при помощи личного авторитета
Есть цель долгосрочного развития, имеющая конкретный осязаемый результат
Ваша сфера деятельности связана с Вашим личным участием: юрист, врач, тренер, коуч (или любая другая, для которой характерна значительная степень личного влияния)

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ СОЗДАНИЕ личного бренда

Помогает увеличить стоимость услуг
Даёт увеличение информационного охвата и приток новых клиентов
Способствует получению существенного конкурентного преимущества за счет профессионального роста и различных маркетинговых инструментов
Приносит ощутимые качественные изменения в профессиональной деятельности или бизнесе

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ
ЛИЧНЫЙ БРЕНД

эмоция
запах
осанка
жестикуляция
взгляд
конгруэнтность
поза
причёска
украшения и аксессуары
фигура
состояние кожи, зубов, ногтей
одежда
обувь
речь и её содержание
темп и тембр голоса
ключевые сообщения и акценты
От создания персонального бренда Вас отделяет всего один шаг.
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    Восемь шагов построения
    ЛИЧНОГО бренда

    Постановка задачи

    Брифинг, определение целей создания персонального бренда.

    Для чего это нужно: Если конечная цель не сформулирована, то можно предпринимать много разных действий, но результат будет каким угодно.

    Исследование рынка

    Определение позиционирования конкурентного окружения для последующей отстройки. Получение аналитической справки об их сильных и слабых сторонах.

    Почему это важно: Если Ваш бренд в значительной степени копирует чей-то существующий или использует те же самые слова, то подобный плагиат наносит непоправимый ущерб Вашей репутации и Вашему бренду. Бонус: детальный анализ конкурентов даёт понимание дополнительных возможностей для собственного роста.

    Разработка персональной бренд-платформы

    Что это Это Ваши ключевые бренд-сообщения (что и как Вы говорите о себе), позиционирование, легенда персонального бренда, RTB, инсайт.
    Разработка слогана (девиза).

    Проработка внешних атрибутов личного бренда

    А именно: Определение визуальной составляющей личного бренда и проработка актуальных элементов. Внешний вид (в том числе стиль одежды и аксессуары), логотип и фирменный стиль.

    Аудит личности

    Выявление и анализ сильных и слабых сторон характера для достижения поставленных задач. Определение структуры ценностей, негативных и позитивных Я-концепций.

    Что это даёт: Если внешний образ и слова человека мало соответствуют его внутренним убеждениям и характеру, он будет неубедителен, неконгруэнтен.

    Определение и описание целевой аудитории

    Почему это нужно: Для построения лучшей стратегии коммуникации.
    Это значит, что Вы должны понимать (сформулировать) какую задачу Вы решаете для своего клиента. Какие сомнения и трудности он испытывает. Чего боится. Только тогда Вы будете невероятно точны в своей аргументации.

    Проработка внутренней составляющей внешнего бренда

    Что включает Работа с эмоциональной составляющей, метасообщениями, риторикой коммуникации, осанкой, голосом. Рекомендации по внутренним изменениям. Подбор инструментов.

    База для продвижения личного бренда

    В нее входит: Разработка персонального сайта и оформление социальных сетей, дизайн интерьера кабинета (офиса) в стиле личного бренда.

    8 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАС СВОИМ ПАРТНЁРОМ И СОЮЗНИКОМ в построении Вашего персонального бренда

    1
    Работа по созданию личного бренда имеет абсолютно прикладной результат.
    2
    Мы используем не только классические маркетинговые инструменты, но и оригинальную методику, сочетающую в себе различные психологические техники, для создания и продвижения личного бренда.
    3
    Делегируя задачу по созданию персонального бренда профессионалам, Вы экономите огромное количество сил и времени, которые сможете посвятить развитию себя и своего бизнеса.
    4
    В отличие от рекламных мастодонтов, мы очень гибкие и умеем адаптироваться под любой контекст, формат и задачу.
    5
    Мы умеем не только создавать творческие идеи, но и переводить их в совершенно конкретный функционал.
    6
    У истоков каждого дела стоят люди, поэтому любая наша деятельность должна быть направлена именно на взаимодействие с людьми и умение при необходимости находить общий язык и подход.
    7
    Мы покажем, что процесс создания личного бренда абсолютно прозрачен и строится по системе понятных шагов.
    8
    Мы гордимся своей работой и тем, что она помогает людям расти и развивать свое персональный бренд.

    КОНТАКТЫ

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      Наш адрес:
      Москва, ул. Енисейская, д. 7, корп. 3
      +7 901 350 06 78