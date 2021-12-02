Добро пожаловать на сайт по личному брендингу!
Меня зовут Алексей Богданов. Я — управляющий партнёр брендингового агентства «Mind-Expert» и основатель проекта I-am-brand.
Создание личного бренда сейчас интересует очень многих. Однако большинство курсов, аккаунтов и даже книг говорит лишь о продвижении личного бренда и мало уделяет по-настоящему серьёзное внимание непосредственно процессу его создания.
Как сама разработка,так и последующее продвижение персонального бренда требует большого числа различных компетенций, которыми обладают специалисты моей команды. Мы используем наш творческий потенциал, знания в области маркетинга и психологии, чтобы создавать бренды с характером. Ваш личный бренд — это то, как Вас видят, слышат и чувствуют другие люди, поэтому невероятно важно подойти к созданию бренда системно.
На этом сайте Вы не только сможете найти полезные статьи для самостоятельной работы, но и обрести в нашем лице надёжного союзника в построении Вашего личного бренда.
Брифинг, определение целей создания персонального бренда.
Для чего это нужно: Если конечная цель не сформулирована, то можно предпринимать много разных действий, но результат будет каким угодно.
Определение позиционирования конкурентного окружения для последующей отстройки. Получение аналитической справки об их сильных и слабых сторонах.
Почему это важно: Если Ваш бренд в значительной степени копирует чей-то существующий или использует те же самые слова, то подобный плагиат наносит непоправимый ущерб Вашей репутации и Вашему бренду. Бонус: детальный анализ конкурентов даёт понимание дополнительных возможностей для собственного роста.
Что это
Это Ваши ключевые бренд-сообщения (что и как Вы говорите о себе), позиционирование, легенда персонального бренда, RTB, инсайт.
Разработка слогана (девиза).
А именно: Определение визуальной составляющей личного бренда и проработка актуальных элементов. Внешний вид (в том числе стиль одежды и аксессуары), логотип и фирменный стиль.
Выявление и анализ сильных и слабых сторон характера для достижения поставленных задач. Определение структуры ценностей, негативных и позитивных Я-концепций.
Что это даёт: Если внешний образ и слова человека мало соответствуют его внутренним убеждениям и характеру, он будет неубедителен, неконгруэнтен.
Почему это нужно:
Для построения лучшей стратегии коммуникации.
Это значит, что Вы должны понимать (сформулировать) какую задачу Вы решаете для своего клиента. Какие сомнения и трудности он испытывает. Чего боится. Только тогда Вы будете невероятно точны в своей аргументации.
Что включает Работа с эмоциональной составляющей, метасообщениями, риторикой коммуникации, осанкой, голосом. Рекомендации по внутренним изменениям. Подбор инструментов.
В нее входит: Разработка персонального сайта и оформление социальных сетей, дизайн интерьера кабинета (офиса) в стиле личного бренда.