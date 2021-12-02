Добро пожаловать на сайт по личному брендингу!

Меня зовут Алексей Богданов. Я — управляющий партнёр брендингового агентства «Mind-Expert» и основатель проекта I-am-brand.

Создание личного бренда сейчас интересует очень многих. Однако большинство курсов, аккаунтов и даже книг говорит лишь о продвижении личного бренда и мало уделяет по-настоящему серьёзное внимание непосредственно процессу его создания.

Как сама разработка,так и последующее продвижение персонального бренда требует большого числа различных компетенций, которыми обладают специалисты моей команды. Мы используем наш творческий потенциал, знания в области маркетинга и психологии, чтобы создавать бренды с характером. Ваш личный бренд — это то, как Вас видят, слышат и чувствуют другие люди, поэтому невероятно важно подойти к созданию бренда системно.

На этом сайте Вы не только сможете найти полезные статьи для самостоятельной работы, но и обрести в нашем лице надёжного союзника в построении Вашего личного бренда.